Violet, un opéra fulgurant du Britannique Tom Coult, mise en scène Jacques Osinski

Le fulgurant opéra du Britannique Tom Coult (né en 1988) connaît ici sa troisième production (signée Jacques Osinski), un an après sa création.

De jour en jour, les heures, égrenées au clocher du village, se font de moins nombreuses. Violet, Cassandre d’aujourd’hui, seule à ressentir cette inquiétante mutilation du temps, affronte le déni d’une société bien tranquille qui ne veut pas voir plus loin que ses habitudes. En s’emparant d’une nouvelle d’Edgar Poe, Le Diable dans le beffroi (1839), la romancière Alice Birch et le compositeur Tom Coult ont trouvé les moyens les plus justes de porter sur scène la dérive du monde d’aujourd’hui. L’écriture, tant littéraire que musicale, est d’une simplicité merveilleuse – digne d’un conte cruel. L’opéra est comme un miroir tendu au spectateur : les mots les plus simples, le moindre battement de métronome, comme l’horloge de Baudelaire, nous disent : « Souviens-toi ! ». La musique s’accroche au texte, qu’elle enlumine d’associations d’instruments étonnamment riches. Elle crée ainsi un décor oppressant dans lequel la protagoniste – la soprano Juliette Allen est éblouissante dans le rôle de Violet – chante avec une violente et sourde douceur son adieu au monde.

L’évidence du conte

Jacques Osinski retrouve dans sa mise en scène l’évidence du conte, le « il était une fois » qui fait surgir la vérité du monde du lieu le plus commun : ici, une simple table, la cuisine où rien ne se dit vraiment mais où transpirent tous les drames – cette table qu’il faudra bien retourner pour gagner l’ailleurs et l’espoir d’encore un peu de vie. Ce que fera Violet, superbe geste de théâtre. La scénographie de Yann Chapotel se tient dans cette économie du huis clos. Alors que souvent, dans ses précédentes collaborations avec Jacques Osinski, les projections vidéo montraient l’invisible, au-delà des murs et des sens, elles marquent ici le seul passage du temps. En arrière de la scène, l’ensemble Maja dirigé par Bianca Chillemi chante ou gronde de sa force brute. La musique de Tom Coult peut sans doute sonner avec plus de raffinement, mais c’est diablement efficace !

Jean-Guillaume Lebrun