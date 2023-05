Les 12e Musicales de Saint-Maurice

L’édition 2023 des Musicales de Saint-Maurice décline au fil des affinités différentes facettes du répertoire chambriste dans l’Église communale.

Comme chaque année depuis plus de dix ans, les Musicales de Saint-Maurice s’attachent à rendre accessible le meilleur de la musique de chambre. Le festival 2023 s’ouvre avec un trio enjambant les générations qui réunit le légendaire violoniste Augustin Dumay à l’une des figures de la relève de l’école française du violoncelle, Victor Julien-Laferrière, accompagnés par Frank Braley, dans un programme de duos et trios à géométries variables allant de Mozart à Mendelssohn et Schumann. Le lendemain, le violoncelliste François Salque et l’accordéoniste Vincent Peirani revisitent l’œuvre du Cantor de Leipzig dans un Bach Project à la confluence des répertoires. Enfin, la clôture est confiée au pianiste Iddo Bar-Shaï qui met en miroir, aux deux pôles du Romantisme, l’esthétisation de la mazurka par Chopin et Scriabine, avant de proposer un florilège de pièces descriptives de Couperin, écrites à l’époque pour le clavecin mais que les pianistes ont également inscrites à leur répertoire, et de finir sur un archétype de la sonate classique par Haydn.

Gilles Charlassier