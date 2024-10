Veronica Swift : certains l’aiment show

Éclectique et surdouée, la jeune chanteuse Veronica Swift fait son show à la Seine musicale.

Son dernier album commence par 40 secondes de pur scat, seulement soutenu par la charleston de son batteur : elles suffisent à établir que Veronica Swift ne relève pas de l’ordinaire des chanteuses de jazz. On comprend, en entendant son aisance, son placement et sa justesse, pourquoi à New York les musiciens la tiennent en grande estime. Pour autant, Swift n’aime pas se limiter au jazz pur et manifeste un sacré tempérament : elle assume un côté cabaret, façon voix de velours ; elle taquine Bach avec verve ; s’essaye à chanter en français du Gounod ; et reprend du Queen en mode blues rock. Ce n’est pas elle qui se laissera enfermer dans une case ! À la Seine musicale, cette surdouée, flamboyante et comédienne, fait sa première grande salle parisienne… Possible que ça fasse du bruit !

Vincent Bessières