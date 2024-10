Trente-cinq ans plus tard, le festival Africolor dédié à l’Afrique demeure vivace, créatif et bouillonnant de créations.

« Toutes les Afriques d’Africolor dessinent de nouveaux “nouveaux mondes”, où les ailleurs sont ici, les géographies façonnées selon de nouveaux plis, où les points cardinaux se rejoignent en un centre créatif, éruptif, radicalement joyeux et décidé à imprimer ici l’Afrique partout », conclut dans son édito Sébastien Lagrave, le directeur du festival. L’ambition demeure au fil des années de tisser des ponts, entre les artistes du continent, de la diaspora et d’Europe. Un mois durant, de belles rencontres vont ainsi se produire en périphérie de Paris : le guitariste post-moderne Maxime Delpierre se branche sur le zouk dans le Mini-Jazz-Ouragan (le 23 novembre à Rosny-sous-bois), le collectif lyonnais Mazalda s’associe à la chorale berbère de Bagnolet (le 29 novembre à Noisy-le-sec), la koriste Senny Camara dialogue avec Sequenza 9.3 (le 7 décembre à Lieusaint), des tambouyés de Guyane se connectent à la diva de l’afromazonia house Wakanda ETNi (le 10 décembre à Bobigny), et last but not least La Litanie des Cimes du violoniste Clément Janinet convie l’immense griotte Mah Damba. Morceaux choisis d’une programmation qui se termine comme le veut la tradition par un Noël total mandingue.

Jacques Denis