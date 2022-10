VanThorhout d’Alexander Vantournhout, immanquable !

Alexander Vantournhout revient au solo avec VanThorhout, un spectacle immanquable à la lisière de la danse et du cirque qui revisite la figure de Thor.

Deux rangées de spectateurs entourent un plateau circulaire de bois blond. En son centre se tient Alexander Vantournhout, torse et pieds nus, vêtu d’une simple jupe culotte. Comme emporté par un bras dont son autre main a empoigné le coude, il tourne sur lui-même. Tandis que la lumière dessine chacun de ses muscles, il attrape sa nuque et semble se sculpter lui-même, à la manière d’un Michel Ange, sur un tour de potier. L’image est saisissante. Puis il élargit le cercle, vrille à grande vitesse les bras tendus tels des hélices, saute, exécute de virtuoses roulades sur ses flancs. Soulevant un marteau au manche immense, emporté par son poids, il poursuit ses girations. Un rire nerveux s’empare de la salle, qui frémit à l’idée que l’objet menaçant lui échappe. Trêve des hostilités, le marteau est remplacé par un drapeau blanc, qui virevolte et fait souffler un vent caressant, s’enroule et se déroule au bon vouloir des mains expertes de ce Thor pacifique.

Un Thor virtuose et pacifique

Avec VanThorhout, Alexander Vantournhout revient au solo et s’empare en trois tableaux de la figure de Thor, dieu du tonnerre de la mythologie nordique dont Marvel a fait l’un de ses super-héros. Avec lui le Mjölnir, marteau au manche court symbole d’une force toute puissante et belliqueuse, se transforme en un agréé qu’il s’agit de maîtriser et sous lequel il est possible de ployer. Il nous propose ainsi une autre vision de la masculinité, toute en maîtrise de soi pacifique et en sensibilité. Plongeant régulièrement et longuement ses yeux souriants dans ceux du public, l’amenant avec malice à frémir pour sa propre sécurité puis l’apaisant d’un poétique drapeau blanc, il l’invite dans une démarche active à rire, frémir et s’interroger. Un spectacle à la lisière du cirque et de la danse, aussi virtuose qu’intelligent, à ne vraiment pas manquer.

Delphine Baffour