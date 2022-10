À voix et à mains nues de Jeanne Brouaye

Par sa démarche artistique et son parcours éclectiques, Jeanne Brouaye est une artiste qu’il faut suivre. Direction l’Atelier de Paris pour la création de son nouveau trio.

Il y avait sans doute dans son très beau solo Ce qu’il reste à faire et là où nous en sommes toutes les racines de ce trio : des effets de construction et d’échafaudage, une installation sous forme de rituel, des gestes simples et une adresse au public touchante. Pour cette création, Jeanne Brouaye poursuit sa recherche sur les questions du matériau, de l’éco-construction, de l’architecture, qui deviennent chez elle le prétexte à un véritable dispositif scénographique et plastique. À l’aide de bottes de paille, son geste devient également sonore, mêlant récit et strates de sons, de souffles et de chants. Trois femmes construisent ainsi leur propre espace d’écoute, d’expression et de construction, faisant du tas et de l’amoncellement une image sur laquelle bâtir de nouvelles promesses pour le vivant.

N. Yokel