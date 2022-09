Blast ! : Ruth Childs dans un nouveau solo plein de débordements

Exubérante, guerrière, presque grotesque, Ruth Childs recrache par son corps et sa voix la dimension physique et visuelle de la violence, et ose tous les débordements.

Qui a vu Ruth Childs dans son premier solo, Fantasia, sera surpris des écarts avec ce deuxième opus. Elles sont bien loin, les perruques colorées, l’ambiance immaculée, les musiques classiques enivrantes, les diagonales aux lignes rigoureusement dessinées… La chorégraphe et danseuse réinvente sa présence scénique dans une pièce coup de poing, à la saveur étrange d’une performance aussi immanquable que mystérieuse. Le titre Blast ! dévoile déjà l’explosion qui nous attend à la vue de cette femme gracile, arpentant l’espace avec détermination en un cercle qui sera bientôt celui de l’enfer et qu’elle ne quittera plus. Si elle s’arrête net, c’est pour entamer une mue, d’abord tout en lenteur, vers un cri muet des plus assourdissants, déformant son visage et laissant s’écouler sa salive. Elle se tord, devient cadavre, déploie ses tremblements, laisse sortir ses grognements qui flirtent avec le rire, l’étouffement, les grincements. Le traitement de sa voix saturée amplifie l’effet-monstre qui sort de ce corps comme possédé. Les roulements de la batterie, qui accompagnaient sa marche d’entrée en scène, reprennent de plus belle dans un déferlement percussif qui se superpose divinement à sa danse enragée.

Un solo sidérant à l’énergie brutale

Le solo propose une traversée de différents états de corps et de voix, qui passent aussi par le texte. Sa première prise de parole permet d’éclaircir ce qui couvait sous nos yeux : il y a bien là plusieurs entités, des personnages peut-être, en tout cas des figures de combattantes qui ne demandent qu’à en découdre. L’ennemi est là, et la scène est un champ de bataille. Sa danse circulaire reprend en chutes, en torsions, quand elle ne rampe pas, les jambes empêchées. Son cri puissant, face public, bras écartés et voix explosée, vient de nouveau percuter notre regard. Danseuse puissante aux multiples visages, Ruth Childs propose avec Blast ! une épopée de la violence en mots, en corps, en sons. Un solo qui s’interrompt trop brutalement, laissant à ses mystères cette femme que l’on a connu aussi sage et virtuose dans les chorégraphies de sa tante Lucinda Childs, que gracieuse et malicieuse chez Clédat & Petitpierre. Ruth Childs nous démontre un talent qui n’a pas encore dit son dernier mot.

Nathalie Yokel