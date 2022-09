Le L.A. Dance Project propose au Châtelet une nouvelle création de Benjamin Millepied, Be Here Now, et un programme qui met à l’honneur trois chorégraphes américaines actuelles.

Après avoir présenté Roméo et Juliette Suite en septembre, Benjamin Millepied revient à l’abstraction avec une toute nouvelle création, Be Here Now, à découvrir au Théâtre du Châtelet. Inspiré par le récent Seven Pillars du compositeur et percussionniste américain Andy Akiho, l’ancien directeur du Ballet de l’Opéra de Paris conçoit une ode au temps présent « à la fois intime et virtuose » qui rassemble dix des excellents danseurs – on a pu le vérifier récemment à la Seine Musicale – du L.A. Dance Project. Il retrouve pour ce projet la plasticienne Barbara Kruger, célèbre pour ses photomontages typographiques et déjà autrice de la scénographie de Reflections, qui en signe les décors et les costumes.

La création américaine au féminin

Un second programme au féminin voit la même compagnie mettre à l’honneur trois chorégraphes américaines contemporaines. Dans Everyone Keeps Me, Pam Tanowitz fait dialoguer la danse de maîtres américains tels Balanchine, Robbins ou Cunningham avec nos préoccupations actuelles. Formée à la Batsheva d’Ohad Naharin, interprète et professeure de technique Gaga, Bobbi Jene Smith s’associe à son partenaire Or Schraiber pour créer Quartet for 5. Madeline Hollander, enfin, est chorégraphe tout autant que plasticienne. Elle « transforme les gestes banals du quotidien en mouvements provocants et expressifs ». Elle invente pour le L.A. Dance Project Elastic Ballet.

Delphine Baffour