Marco da Silva Ferreira mêle danses de club et folkloriques dans une pièce jubilatoire à l’énergie débridée.

Ils sont dix danseurs et danseuses à déferler sur le plateau par vagues alors que pulsent en live percussions et musique électronique. À un rythme de plus en plus infernal, ils allient les jeux de jambes du voguing et de la house à des gestes issus de danses folkloriques. En mêlant une tradition figée au clubbing et à des mouvements souvent inventés par de groupes considérés comme minoritaires, le chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira, dont le succès ne se dément pas, fabrique une nouvelle façon de faire communauté en respectant les particularités de chacun. L’énergie qu’envoie Carcaça est folle et c’est tout bonnement jubilatoire.

Delphine Baffour