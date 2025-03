Ludovic Lagarde poursuit l’exploration de l’œuvre d’Olivier Cadiot en compagnie des coéquipiers fidèles Valérie Dashwood et Laurent Poitrenaux, que rejoint Alvise Sinivia. Trio d’exception !

Huitième étape de la passion théâtrale entre Ludovic Lagarde et Olivier Cadiot, qui cheminent ensemble depuis vingt ans, Médecine générale prend ses quartiers dans une maison abandonnée dans laquelle l’écrivain (Laurent Poitreneaux), l’anthropologue (Valérie Dashwood) et le musicien (Alvise Sinivia) tâchent de résister à la déréliction qui les assaille. Ils inventent de nouveaux rituels pour échapper à la neurasthénie et à la cacophonie du monde, à l’abri d’un ermitage à peupler de musique et de mots. « Ils dialoguent, s’unissent puis s’opposent, pirouettant au bord du vide, s’exaltant, doutant, rêvant », dit Jean-François Perrier. Pour « tout reprendre à zéro », il faut la volonté thélémite de Frère Jean ou la résistance irénique de Frère Othon. Les trois solitaires endeuillés réunis par le hasard s’emparent de la langue pétrie d’humour et de poésie d’Olivier Cadiot pour une expérience entre récit et performance.

Catherine Robert