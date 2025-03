« L’Oiseau-lignes » de Chloé Moglia et Marielle Chatain

Chloé Moglia a l’art d’ouvrir des espaces imaginaires, perchée en plein ciel ou sous les cintres d’un théâtre. Son Oiseau-lignes est une échappée pour boîte noire d’une grande délicatesse.

C’est presque un spectacle en noir et blanc, qu’on croirait aride par son effet tableau noir. Pourtant, cette surface va peu à peu dévoiler son incroyable poésie grâce aux évolutions d’une Chloé Moglia, qui devient dessinatrice, autrice, et, bien-sûr, acrobate. La ligne est celle de son trait, inventant figures humaines et animales un brin naïves, mais aussi de son agrès, suspendu en blanc au-dessus, comme une possible échappée. Loin de toute agitation, en connexion avec la compositrice Marielle Chatain et son environnement sonore propice à la contemplation, Chloé Moglia prend le temps de construire, d’effacer, de remettre l’ouvrage sur le métier, d’engager notre regard dans des imaginaires surprenants. L’espace et le temps tissent un dialogue poétique et subtil qui fait de L’Oiseau-lignes une œuvre exquise.

Nathalie Yokel