Until we sleep

Le Théâtre de la Ville fait place à l’Europe et choisit le londonien Boris Seva pour une danse hip hop tout en profondeur.

D’une pratique de danse entre amis à la maison de quartier, jusqu’à l’obtention de l’Olivier Award de la meilleure production chorégraphique en 2019, Botis Seva n’a pas changé son état d’esprit : celui d’évoluer dans une communauté soudée mais ouverte, accueillant différents styles, différentes personnalités. Sa danse sans frontière s’inspire de la house, du break, du krump, du popping, et n’a pas peur de bousculer les attendus – en témoigne le nom de sa compagnie « Loin de la norme ». Dans Untill we sleep, la noirceur d’un groupe d’individus s’incarne dans des guerriers errants contenant une part d’humanité et d’animalité. Femmes et hommes jouent de l’ambivalence entre oppression et résilience, entre conflit et espoir, que la danse vient rallier du côté de la vie.

Nathalie Yokel