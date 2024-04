« Insel » de Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi

Aux Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi questionnent le narcissisme à travers une esthétique picturale avec le quatuor Insel.

Grâce à leurs chorégraphies hypnotiques, qui mêlent gestes lents et répétitifs à des jeux de lumière clairs-obscurs, Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi se servent de la danse pour mettre en avant les symboles et mécanismes du pouvoir. Avec Insel (2023), qui signifie île en allemand, le duo monte une pièce pour quatre interprètes, qui se lamentent en boucle, dans un éternel recommencement aux airs de châtiment divin. Comme happés et recrachés par le ressac, ils surgissent l’un après l’autre de derrière le rideau, suivis de près par leur ombre (un autre interprète entièrement habillé en noir), qui mime leurs gestes plaintifs. Accompagnés par le chant de Gavino Murgia, inspiré par les polyphonies sardes Cantu a Tenore, ils mettent en scène un monologue narcissique sans fin. Le repli sur soi serait-il la malédiction de notre époque ?

Belinda Mathieu