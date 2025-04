Création itinérante de l’édition 2024 du Festival d’Avignon imaginée avec le collectif Grupo Marea par le metteur en scène et dramaturge argentin Mariano Pensotti, Une ombre vorace met en jeu la rencontre et les cheminements de l’alpiniste Jean Vidal de l’acteur Michel Roux, qui l’interprète dans un biopic. Plus le récit avance, plus il convainc.

Création itinérante oblige, le décor doit être adaptable à tous lieux y compris non théâtraux. Ici un simple panneau mouvant s’élève au centre, page blanche d’un côté, miroir de l’autre. Sur deux tapis de course se tiennent les protagonistes qui, s’ils ne se ressemblent guère, sont voués à la rencontre, à cheminer ensemble dans une sorte de gémellité au fil d’une aventure vers une reconnaissance de soi. Jean Vidal, fils d’un alpiniste mondialement connu, s’apprête à escalader l’Annapurna au Népal, cette montagne où son père perdit la vie lors de sa dernière ascension quelque 30 ans plus tôt. Michel Roux, acteur et interprète du commissaire Langlois dans une série, malade, est engagé pour le rôle principal d’un biopic consacré au célèbre alpiniste Jean Vidal, ce qui impulse un nouvel élan à sa carrière en perte de vitesse. Au début de la pièce, la narration de l’un et de l’autre se déroule sans souffle dramatique, puis, lorsque la rencontre a lieu entre l’alpiniste et l’acteur – le premier s’avoue « déçu » par le second –, la théâtralité s’affirme davantage, le récit se fait aventure commune et c’est alors que la pièce touche véritablement. Une relation s’esquisse et se noue entre les deux hommes, des cheminements intérieurs se mettent en place, qui vont métamorphoser chacun. Jean en route vers le sommet fait une découverte inattendue qui le bouleverse. Michel au fil de l’interprétation livre son regard d’acteur sur son travail, alors que la fiction raconte et réinvente la réalité.

Une quête vers la reconnaissance de soi

La pièce interroge sans esprit de sérieux le rôle de l’art, la relation à son destinataire : divertir, émouvoir, instruire, questionner, toucher un public acquis ou éloigné… ? Au-delà de ce qui est vrai ou non, le rapport entre fiction et réalité importe par l’impact de l’une sur l’autre, et il est dit que le livre de chevet du père, L’ascension du Mont Ventoux de Pétrarque un jour d’avril 1336, qui se révèle avant tout une quête spirituelle, serait une fiction… Sur la scène, c’est une quête vers une forme d’apaisement qui se joue, un rapport au père compliqué voire obsessionnel qui se réfléchit, tandis que certains faits pointent vers les dérives d’un capitalisme qui ne se soucie pas d’écologie. Très juste, Cédric Eeckhout est parfait dans le rôle de l’acteur en plein doute, tandis qu’Élios Noël interprète l’alpiniste avec talent et maîtrise. Malgré une entrée en matière plutôt statique, Mariano Pensotti et les siens parviennent à façonner une rencontre et une quête habilement mises en scène.

Agnès Santi