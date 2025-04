Le Rêve et la plainte

Petite sauterie entre aristos à Trianon et brèves de boudoirs échangées sur un volcan. Ça va péter, mais on pique-nique… Nicole Genovese rit pour tromper l’angoisse et nous consoler de la nôtre…

« J’ai écrit cette pièce en février 2020, un mois avant le premier confinement. Je pressentais, comme beaucoup, un chaos à venir, et j’avais envie d’écrire une pièce qui parle de concorde au sein de marasme, une pièce sur ce qui va, sur ce qui fait du bien, une pièce qui affirme que les gens ne sont pas si nuls, au fond. Et comme je ne connais rien de mieux qu’un groupe d’humains qui rient, mangent et parlent ensemble, j’ai imaginé un pique-nique convivial et badin, une réunion paisible qui rende hommage à la force et la beauté du langage. Rêve, donc, mais plainte, aussi, d’où le titre, dans ce savant équilibre qui fait les existences heureuses, avec, également, un petit clin d’œil à Marin Marais, que j’écoutais beaucoup à l’époque, à sa Rêveuse et à l’état mélancolique dans lequel nous plonge sa musique.

Humour et tendresse

Les copains ainsi réunis sont Louis XVI (Robert Bogdan Hatisi), Marie-Antoinette (Nabila Mekkid), la princesse de Lamballe (Angélique Zaini), le comte d’Artois (Sébastien Chassagne), le comte Alexandre de Tilly (Francisco Mañalich, qui joue de la viole de gambe), Fred (Solal Bouloudnine, en alternance avec Raouf Raïs) et Déborah (moi-même), deux copains à l’anachronisme assumé ! Ces aristocrates ne sont ni méprisants ni malaisants, ni cyniques ni obscènes : ils sont comme nous tous, qui consommons innocemment et jouissons benoîtement alors qu’agonise la planète. Les magnifiques costumes de Julie Dhomps et la scénographie, que j’ai conçue avec Pierre Daubigny, fabriquent ensemble un petit îlot disruptif idéal pour que se déploie l’humour, dont je crois qu’il est la clé de toute vie d’artiste et de toute existence humaine supportable. Claude Vanessa, qui met en scène ce spectacle avec son habituelle discrétion, est évidemment d’accord avec moi… »

Catherine Robert