La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Danse - Agenda

« Une Echappée » de Julie Nioche

« Une Echappée » de Julie Nioche - Critique sortie Danse Malakoff Théâtre 71
©Crédit : Eric Deguin Corps et objets dialogue dans Une Echappée de Julie Nioche
Crédit : Eric Deguin Corps et objets dialogue dans Une Echappée de Julie Nioche

Théâtre 71
Chorégraphie Julie Nioche / à partir de 3 ans

Publié le 16 décembre 2025 - N° 339

Comment échapper à l’ordre des choses ? Julie Nioche adresse, même aux plus petits d’entre nous, une forme de résistance par le doute et l’imaginaire.

Chorégraphe de la sensation et de l’imaginaire, Julie Nioche crée des environnements pour le corps, pour le regard et l’empathie du spectateur. Les deux intimement liés, elle propose, dans cette pièce visible à partir de trois ans, un univers plastique, musical et chorégraphique sur le mode d’une « féérie burlesque » prompte à questionner notre rapport au monde. Observant l’ordre des choses, et notre capacité à accepter les réactions en chaîne, Julie Nioche offre un espace de construction et de déconstruction qui appelle à reconsidérer les logiques. Il s’agit alors d’accueillir les surprises, les métamorphoses, et d’autres réponses possibles envers l’inconnu, envers la faille, par la poésie et l’imaginaire. Sur scène, une danseuse et un constructeur d’espaces font vivre une foultitude d’objets, construisent des paysages, conduits par les vibrations musicales de Sir Alice.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Une Echappée
du mardi 6 janvier 2026 au samedi 10 janvier 2026
Théâtre 71
3 place du 11 novembre, 92240 Malakoff

Le 10 janvier à 18h, séances scolaires les 6, 8, 9 janvier à 10h, 14h et 15h30.

Tél. : 01 55 48 91 00.

Théâtre municipal Berthelot Jean Guerrin, 6 rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil. Le 29 janvier à 14h30, le 29 à 19h.Tél. : 01 71 89 26 70.

Théâtre de Corbeil-Essonnes, 22 rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes. Le 26 mars à 14h15, le 27 à 10h et 14h15, le 28 mars à 11h30. Tél. : 01 69 22 56 19.

 

Tous les articles Danse

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur la Danse

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
46900abonnés
5283abonnés
article suivant

« Le poisson qui vivait dans les arbres », chorégraphie de Sylvain Riéjou
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur la Danse

S'inscrire