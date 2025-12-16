« Une Echappée » de Julie Nioche

Comment échapper à l’ordre des choses ? Julie Nioche adresse, même aux plus petits d’entre nous, une forme de résistance par le doute et l’imaginaire.

Chorégraphe de la sensation et de l’imaginaire, Julie Nioche crée des environnements pour le corps, pour le regard et l’empathie du spectateur. Les deux intimement liés, elle propose, dans cette pièce visible à partir de trois ans, un univers plastique, musical et chorégraphique sur le mode d’une « féérie burlesque » prompte à questionner notre rapport au monde. Observant l’ordre des choses, et notre capacité à accepter les réactions en chaîne, Julie Nioche offre un espace de construction et de déconstruction qui appelle à reconsidérer les logiques. Il s’agit alors d’accueillir les surprises, les métamorphoses, et d’autres réponses possibles envers l’inconnu, envers la faille, par la poésie et l’imaginaire. Sur scène, une danseuse et un constructeur d’espaces font vivre une foultitude d’objets, construisent des paysages, conduits par les vibrations musicales de Sir Alice.

Nathalie Yokel