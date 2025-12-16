La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Danse - Agenda

« Le poisson qui vivait dans les arbres », chorégraphie de Sylvain Riéjou

©Le poisson qui vivait dans les arbres de Sylvain Riéjou © David Heidelberger
Le poisson qui vivait dans les arbres de Sylvain Riéjou © David Heidelberger

En tournée / Chor. Sylvain Riéjou / à partir de 5 ans

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Sylvain Riéjou et l’auteur jeunesse Hervé Walbecq convient petits et grands à un périple poétique à la recherche du poisson qui vivait dans les arbres.

C’est une créature bien mystérieuse que ce poisson qui vit dans les arbres. Tandis que se dessinent au trait noir sur grand écran des mondes chimériques, deux amis partent à sa recherche. « Ils auront des étapes à franchir, des plans à échafauder, des missions à accomplir. En chemin, ils vont traverser différents biotopes » et rencontrer des animaux plus ou moins fantaisistes mais toujours poétiques qui leur serviront de guides. Une odyssée fantaisiste et humoristique où danse et dessin se mêlent pour mieux nourrir les imaginaires des plus jeunes.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

du dimanche 25 janvier 2026 au lundi 26 janvier 2026
Théâtre de l’Oiseau-Mouche
28 avenue des Nations-Unies, 59100 Roubaix

Le 25 janvier à 17h, le 26 à 10h et 14h30.

Tél. 03 20 65 96 50. Durée : 45 mn. À partir de 5 ans. Dans le cadre du festival Forever Young du Gymnase CDCN.

 

Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon, 1511 avenue Charles de Gaulle, 71000 Mâcon. Les 3, 5 et 6 février à 10h et 14h, le 4 février à 18h30. Tél. 03 85 22 82 99.

 

Également du 3 au 7 mars au Théâtre SN, Angoulême, les 19 et 20 mars au Trident, Cherbourg, du 25 au 28 mars au CND, Centre culturel Nelson Mandela, Pantin, les 3 et 4 avril à la Scène nationale d’Albi, du 7 au 11 avril au Théâtre de la Ville, Paris, du 5 au 7 mai à la MAC, Créteil.

 

