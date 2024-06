Dans le cadre de la sélection suisse en Avignon, Une bonne histoire déploie l’histoire vraie aux allures de polar de l’infiltration de l’organisation Attac par la société Nestlé.

Nestlé, fleuron industriel de l’agroalimentaire suisse, a infiltré en 2003 les réseaux d’Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne). L’organisation préparait un livre-enquête sur les agissements de la multinationale qui, pour contrecarrer le projet, a envoyé, via une société de sécurité, deux jeunes femmes se faire passer pour des militantes. L’une d’elles sera en charge de la rédaction de l’ouvrage… Une opération qui n’a pas fait tant de bruit que cela en Suisse, estime Adina Secretan, certainement au vu des intérêts économiques en jeu. Celle-ci a donc décidé de poursuivre l’enquête, dont elle livre le résultat dans Une bonne histoire.

Jouer à faire semblant

Polar ultra-documenté, Une bonne histoire est porté sur scène par Joëlle Fontannaz et Claire Forclaz en costumes roses dans un petit castelet. Une atmosphère à la Guignol, pour montrer « l’infantilisation générale que représentent ces pratiques d’infiltration », dans un décalage volontaire d’avec la tonalité documentaire du propos, qui repose notamment sur un traitement ultra-réaliste de la parole recueillie. Quand une multinationale se lance dans l’espionnage, le théâtre devient le lieu idéal pour jouer comme elle à faire semblant et Une bonne histoire s’empare de ce sujet « spectaculaire et drôle », tout en drainant « les questions inhérentes au documentaire ».

Eric Demey