Comédie musicale révolutionnaire et vigneronne avec deux verres de vin compris, accouchement dans la forêt et cadavre dans un sac poubelle : la compagnie La Lie liquide le patriarcat !

Du talent, de l’esprit, de l’humour et un sacré tempérament ! Les deux membres de la compagnie La Lie, Angélique Andréaz et Olivia Kerverdo, unissent leurs forces jusqu’à prendre le risque de l’accident, avec un « jeu cramponné au présent et à l’expérimentation », pétri d’autodérision et décidé à faire de la représentation une fête semée d’imprévus. A table Marcello ! utilise le prétexte d’une enquête de l’INSEE sur la répartition des tâches ménagères au sein du couple lorsque l’enfant paraît, « afin d’entrevoir de façon plus élargie la société dans laquelle cette structure familiale se réalise ». En faisant l’expérience de la maternité, les deux artistes ont découvert les joies des journées multitâches : « nous avons décidé d’en faire notre sujet de création, de rire de nous-mêmes, de nos paradoxes, des stéréotypes qu’involontairement nous sommes devenues », disent-elles.

Game ovaires

En mêlant sociologie et théâtre, en se mettant elles-mêmes en scène dans le quotidien de l’asservissement de genre, en convoquant Delphine Seyrig et Virginie Despentes et en suivant le destin de deux sœurs assassines durant l’été 1987, « le spectacle creuse la piste de l’éco-féminisme qui, depuis plusieurs décennies, crée un lien entre les valeurs héritées du patriarcat et la façon dont l’ultralibéralisme organise nos modes de vie en instillant l’idée d’une nature qu’il faut dominer ». Révolutionnaire et vivifiante, cette comédie prouve qu’il y a une vie entre le changement des couches et la cuisson du mironton…

Catherine Robert