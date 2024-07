Dans la continuité de son projet avec Le Relais des Possibles, Jeanne Béziers propose une nouvelle version de Prends garde à toi ! qui condense la puissance émancipatrice et actuelle de Carmen.

De Carmen, l’opéra de Bizet et son héroïne rebelle, devenue icône des victimes de la violence masculine, Jeanne Béziers a voulu faire une sorte de figure inspirante pour accompagner des femmes accueillies par l’association aixoise Le Relais des Possibles. À l’histoire de la célèbre bohémienne tuée par Don José, condensée en quelques épisodes clefs, se mêlent les récits de deux voisines, Malika et Aïssatou. Présentée d’abord dans un format de théâtre mobile de rue, cette réécriture contemporaine adopte un nouveau format dans le Jardin du Musée Vouland, où, à la tombée du soir, quelques dizaines de spectateurs se réunissent autour de l’autrice et d’Isabelle Desmero, accompagnées par Jean-Philippe Barros à la batterie et Martin Mabz au clavier, qui a signé une adaptation musicale jouant à gripper la mécanique trop connue de la partition, dans une scénographie minimale tirant parti des lieux, avec un faux-perron en trompe-l’œil.

Une adaptation non conventionnelle

Avec un orgue de barbarie manipulé par les deux protagonistes, l’arrangement donne un langage populaire aux thèmes les plus marquants qui ménage des interstices aux histoires des deux femmes prisonnières des traditions de leurs pays d’origine. Ce va-et-vient entre le témoignage et la fiction fonctionne aussi comme une force émancipatrice qui ouvre des alternatives – le spectacle ne se referme pas sur la mort, mais par le chœur des Bohémiens célébrant la liberté. L’écriture n’a pas cherché à masquer les moments de piétinement dramaturgique où le souvenir ressasse, comme pour mieux faire sentir l’énergie originale du dispositif que le face-à-face scénique plus policé d’un espace théâtral traditionnel réinvente sans le trahir. C’est au fond cette même fidélité non conventionnelle avec l’opéra que l’on retrouve dans l’interprétation chantée, au plus près de la parole parlée et presque toujours dénuée de tout artifice lyrique, mais qui garde, sédimentée, la vérité universelle des émotions dépassant les clivages de genre. Les quatre solistes nous avertissent au début de la soirée : chacun sera tour à tour Carmen.

Gilles Charlassier