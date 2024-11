Une 8e édition du Festival Trajectoires exceptionnelle, qui s’étend sur tout le territoire avec pléthore de propositions à ne pas manquer, du 16 au 30 janvier.

Cette huitième édition de Trajectoires est particulièrement copieuse, avec trente-neuf spectacles en l’espace de quinze jours ! Sa toute nouvelle alliance avec les festivals de danses Waterproof à Rennes et Décadanse à Brest lui permet de développer son périmètre d’intervention, tout en favorisant une circulation éco-responsable des œuvres et des artistes. L’autre nouveauté consiste à regrouper la programmation sous quatre thèmes fédérateurs, formant quatre « trajectoires », chacun étant libre d’en imaginer d’autres : Rituels collectifs et résonances, Identités en mouvement, Récits Partagés et Mémoire, Explorations Sociales et Politiques. Bien sûr, les relations entre elles sont poreuses, car cette édition audacieuse et inclusive aborde toutes les problématiques du moment. Il est évidemment impossible de faire ici la liste de tous ces spectacles singuliers, qui tous défendent des « trajectoires engagées ».

Un festival, des trajectoires !

Notons une propension pour les fictions dansées, les introspections sensorielles, les méditations collectives, ou les quêtes initiatiques comme Solo N°3 d’Agustina Sario, La Visite (immersion) de Sofian Jouini feat Mettani, ou la création collective )deHOr^. Un goût pour les vraies fausses conférences dansées comme Pratiquer le Sauvage de Cédric Cherdel, Le P.A.R.D.I de la Cie Volubilis, ou la dernière création de Cally Spooner, autour d’un mouvement et d’une intervention architecturale. Mais aussi la force du collectif représentée par la création Choeur d’Audrey Bodiguel avec cinquante amateurs, lors d’une Nocturne au Château des ducs de Bretagne. On peut suivre un parcours « féministe » qui relierait Black Lights de Mathilde Monnier au Ball Voguing de Vinii Revlon en passant par Spongebabe in L.A. de Mercedes Dassy ou Self/Unnamed de Georges Labbat. Ou traverser les frontières entre humain et animal, métamorphose et hybridité, (HIPPO.CAMP d’Eli Lécuru, Narcisse d’Aline Landreau) ; découvrir des corps « différents » comme ceux de Parc p/\rc_ qui mêle danseurs robots et enfants en situation de handicap, ou l’excellent AC/DC duo pour Jules et Stéphane d’Agathe Pfauwadel. Thomas Lebrun est à l’honneur avec 1998 et L’envahissement de l’Etre, tout comme Wanjiri Kamuyu avec An Immigrant’s Story, et Fragmented Shadows. D’autres créations, curiosités et surprises sont encore à découvrir au sein de ce festival touffu, dont des films, une exposition Corps en résonance : de l’Afrique à la scène mondiale autour de la chorégraphe nantaise Flora Théfaine. Alors, à vous de choisir !

Agnès Izrine