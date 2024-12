Suresnes Cités Danse, édition 2025

En un mois et seize propositions, le festival prend le temps de déployer une danse bien ancrée dans le hip hop mais à l’affût de tous les dialogues. Pour une programmation ouverte, généreuse, qui n’oublie jamais de mettre son public en joie et en danse.

Quoi de commun entre la Carmen d’Abou Lagraa, les danses jazz de Diego Dolciami, le cabaret de Sarah Adjou, le tango de Patrice Meissirel et le catwalk de Maud Le Pladec ? Tous ces artistes pensent leur art au-delà du style, au-delà des attendus, empruntant à des pratiques culturelles venues de tous les horizons de quoi nourrir un dialogue. Les formats que l’on rencontre à Suresnes Cités Danse donnent également une vision intéressante de ce qui constitue le paysage chorégraphique d’aujourd’hui : on passe allègrement du mode ballet – Ballet de l’Opéra de Tunis, Ballet de Lorraine, ballet contemporain animal et tendre de Christian et François Ben Aïm – à la mise en danse de soi (bal swing, bal orchestré par Ambra Senatore et Marc Lacourt, ou véritable battle de hip hop), tout en préservant des moments d’intimité chorégraphique bienvenus. On pense notamment à Allison Faye, lauréate du Détours Festival à Bruxelles, qui associe danse et art martial brésilien dans Bernard, je suis un mensonge qui dit toujours la vérité, ou à Potomitan, un trio ancré dans les racines antillaises de la chorégraphe Jade Lada.

Une place au public jeune et aux parents

Christophe West et Gaël Grzeskowiak ouvrent Les Dimanches en Famille à travers un duo qui permet, Juste un moment, de faire une pause, de s’autoriser le lâcher-prise, et d’en faire un terrain de jeu drolatique, passant du temps mort au tourbillon de la vie. Rendez-vous la veille pour l’atelier parents-enfants entre danse hip hop et danse contemporaine, animé par les deux chorégraphes ! C’est Sylvère Lamotte qui prend ensuite le relais des matinées dominicales avec une Fabuleuse Histoire de Basarkus hyper entraînante, fusion idéale entre le cirque, le hip hop, et la virtuosité contemporaine qu’on lui connaît. À voir en famille également, la dernière création d’Olivier Letellier, directeur des Tréteaux de France, passionné par les textes de littérature jeunesse qu’il met en scène dans des croisements où l’imaginaire touche aussi bien petits et grands. Pour Mon petit cœur imbécile, adapté du roman de Xavier-Laurent Petit, il fait appel à la chorégraphe hip hop Valentine Nagata Ramos, dans un duo porteur des valeurs d’entraide, de combativité et d’engagement.

Nathalie Yokel