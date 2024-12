Troisième édition d’un festival engagé et collaboratif qui invite à la danse tout le territoire de la Seine-et-Marne, entraînant les professionnels comme les amateurs, pendant six semaines.

Tant Qu’on Danse, piloté par Act’art (agence culturelle de Seine-et-Marne) est un festival pas comme les autres, en ce sens qu’il allie aux spectacles qu’il présente, toute une diversité de propositions pour faire entrer petits et grands dans la danse contemporaine. Ce sont donc des masterclasses, des ateliers tout public, des rencontres artistiques qui sont proposés à tous grâce à l’implication de partenaires seine-marnais, qu’il s’agisse de professionnels, d’écoles de danse, ou d’acteurs locaux. Le principe est simple : les artistes invités à se produire dans le festival sont également ceux qui vont transmettre leur savoir et leur passion aux habitants de ce très vaste territoire. Pour cette troisième édition, cinq chorégraphes sont à l’honneur : Mehdi Kerkouche, les frères Ben AÏm, Silvia Gribaudi, la RB Dance Company et Florence Bernad. À noter, une journée de rencontre d’Act’Art au Théâtre Luxembourg de Meaux intitulée : Corps et danse : enjeux de transmision.

Des spectacles en tous genres

L’ouverture au Majestic – Scène de Montereau est confiée à Portrait, de Mehdi Kerkouche, où huit excellents danseurs, issus d’horizons divers, dessinent avec raffinement, mais toujours dans un rythme très soutenu, une histoire de famille dont la matriarche n’est autre qu’Amy Swanson, légende de la danse contemporaine. Ce sont ensuite Christian et François Ben Aïm qui livrent leur dernière création, Tendre colère, à L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard. Cette pièce pour dix danseurs explore les pressions et les tensions internes propres à chaque individu, à travers les forces physiques qui font mouvoir les corps. L’Italienne Silvia Gribaudi, dans Grâces, se moque allègrement des conventions esthétiques et des normes anatomiques dans un éclat de rire qui nous libère des stéréotypes et invite à danser au Théâtre Sénart – Scène Nationale. Au Théâtre Luxembourg de Meaux, la toute première création de la RB Dance Company, intitulée Stories, retrace l’histoire d’Icare à l’aune de notre présent. Et, pour finir en beauté, Baal, pièce de danse et d’acrobatie du Groupe Noces, invite les habitants à participer à la Sucrerie de Coulommiers.

Agnès Izrine