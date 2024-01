Und de Daniel d’Adamo dirigé par Laurent Cuniot

Laurent Cuniot dirige l’ensemble TM+ dans ce nouvel opéra du compositeur argentin Daniel d’Adamo, mis en scène par Julie Delille.

La forme du monodrame, illustrée il y a un siècle par l’Erwartung de Schoenberg, est une manière de congédier le théâtre et ses dialogues obligés hors de l’opéra. Une seule voix, celle ici de Gaëlle Méchaly, et tout un orchestre – huit solistes de TM+ dirigés par Laurent Cuniot – qui lui répond. « La musique est à la fois accompagnement et menace : le péril est sonore » écrit le compositeur qui a adapté avec Julie Delille, fondatrice du Théâtre des trois Parques, un texte d’Howard Barker, brut, sombre, toujours en attente, au bord du désir ou de la catastrophe – un terrain de jeu idéal pour la musique pleine de contrastes de Daniel d’Adamo.

Jean-Guillaume Lebrun