Vincent Dumestre dirige l’ode Hail ! Bright Cecilia, de Purcell, grandiose célébration de la musique.

Le Poème Harmonique a déjà approché la musique de Purcell. À la fois festive et solennelle, sérieuse et fantaisiste, elle s’accorde bien à l’esprit de l’ensemble fondé il y a un quart de siècle par Vincent Dumestre. C’est d’ailleurs par un spectacle hybride (To be or not to be, en 2016) que les musiciens du Poème Harmonique s’en étaient rapprochés, embrassant dans un même mouvement les mots de Shakespeare. Cette fois, ils s’attaquent à la vaste ode à Sainte Cécile, patronne des musiciens, Hail! Bright Cecilia, musique de fête où solistes et chœurs jouent avec les instruments de l’orchestre. Vincent Dumestre a réuni une distribution exemplaire (Charlotte La Thrope, Paul-Antoine Bénos-Djian, Hugo Hymas, Tomas Kral et le récitant Geofrey Carrey) pour ce concert et l’enregistrement de l’œuvre, précédée de l’hymne Remember not, Lord, our offences.

Jean-Guillaume Lebrun