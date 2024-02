La troisième édition du concours La Maestra présente 14 candidates et s’inscrit dans un soutien au long cours aux femmes cheffes d’orchestre.

Initié en 2020 par Claire Gibault, avec son Paris Mozart Orchestra et la Philharmonie, le concours biennal La Maestra promeut les talents féminins de la direction d’orchestre, et compte désormais parmi les événements incontournables de la scène musicale. Sous la présidence d’une des baguettes les plus en vue du moment, Nathalie Stutzmann, le jury départagera 14 candidates âgées de 19 à 42 ans. Les trois épreuves, qui couvrent la polyvalence du travail de chef, du symphonique à la voix en passant par le concerto, n’oublie pas les compositrices, d’hier et d’aujourd’hui. Parmi les trois œuvres imposées en finale, une commande, Fil, a été passée à la jeune Manon Lepauvre, tandis que dans les opus au choix se trouve le premier mouvement de la Symphonie « Grande Guerre » de Charlotte Sohy, partition redécouverte par Debora Waldman qui l’a recréée en 2019 à Besançon. La Maestra est également une Académie, qui accompagne, pendant les deux années entre chaque concours, les jeunes cheffes dans leur carrière professionnelle.

Gilles Charlassier