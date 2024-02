Une double affiche, vraisemblablement inédite, réunit le « ballet avec chant » de Stravinsky et la « comédie musicale » de Ravel, dirigés par Louis Langrée et mis en scène par Guillaume Gallienne.

Neuf ans seulement séparent les créations de L’Heure espagnole (à l’Opéra-Comique, en 1911) et de Pulcinella. Neuf ans mais tout un monde : entre-temps, il y aura eu la révolution des Ballets russes (et celle de la Russie tout court, et la guerre aussi). Pulcinella est une sorte de « retour » (à Pergolèse, à l’orchestre et au ballet classiques). Mais il ne faut pas s’y fier : Stravinsky met dans son histoire de Polichinelle autant d’ironie grinçante que de verve orchestrale. Quant à Ravel, il signe une fantaisie très enlevée, histoire d’horloges et d’amants dont le compositeur se plaît à dérégler les rythmes et les humeurs. Deux belles fantaisies hautes en couleur livrées à l’invention de Guillaume Gallienne.

Jean-Guillaume Lebrun