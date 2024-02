Célia Oneto Bensaïd, Alexandre Pascal, Léa Hennino, Héloïse Luzzati

Quatre musiciens investis dans la redécouverte d’œuvres oubliées : les quatuors avec piano des compositrices Luise Adolpha Le Beau et Rita Strohl méritent de retrouver la lumière.

Il y a quelque chose de Brahms dans le Quatuor op. 28 de Luise Adolpha Le Beau. À cela rien d’étonnant : elle fut l’élève de Clara Schumann (et du grand pédagogue Josef Rheinberger, lui aussi bien oublié). Imagine-t-on un Brahms dont on se serait privé pendant plus d’un siècle (l’œuvre date de 1883) ? Et que dire de Rita Strohl, dont les œuvres, pour la plupart, ne furent même pas éditées ? Son Quatuor avec piano de 1891 est une véritable recréation, qui vient accompagner le double album consacré à sa musique vocale par La Boîte à Pépites, le label fondé par la violoncelliste Héloïse Luzzati – on y retrouve Célia Oneto Bensaïd au piano.

Jean-Guillaume Lebrun