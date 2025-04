Centenaire Boulez au Collège de France

L’Ensemble Intercontemporain présente deux concerts dans le cadre du colloque organisé par le Collège de France pour le centenaire Boulez.

Figure majeure de la vie musicale de la deuxième moitié du XXème siècle, Boulez fut aussi un théoricien. Pendant près de deux décennies, de l’inauguration de l’Ircam en 1977 à 1995, il a tenu une chaire « Invention, technique et langage en musique » au Collège de France. Dans le cadre du centenaire, l’institution lui consacre un colloque illustré par deux concerts de l’Ensemble Intercontemporain, fondé également par Boulez. Le premier est articulé autour des partitions avec électronique : un extrait de Dérive 1 et de Répons, l’un de ses chefs-d’oeuvre incontournables, mis en regard avec deux pièces de Tristan Murail et Philippe Leroux. Le second réunit quatre pages instrumentales, Anthèmes 1, Une page d’éphéméride, Fragment d’une ébauche et Incises, avant de tresser les mouvements III, IV et V de son Livre pour Quatuor avec Webern et L’Art de la Fugue de Bach.

Gilles Charlassier