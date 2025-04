Krzyzstof Warlikowski met en scène l’opéra de Richard Strauss, avec Véronique Gens dans le rôle de la Maréchale et l’Orchestre national de France dans la fosse.

Dès les premières mesures, Le Chevalier à la rose est tout entier porté par la valse, dans les airs aussi bien que dans les interludes. C’est ainsi un opéra toujours en mouvement : sur scène, les personnages se croisent, s’évitent, se trompent – et leurs sentiments font de même par le chant. Ces valses, poussées jusqu’à la démesure par un orchestre opulent, sont aussi l’écho presque anachronique d’un monde disparu (la composition de l’opéra précède de peu la fin dramatique des Empires des Hohenzollern et des Habsbourg). Der Rosenkavalier est au fond une réflexion sur la fuite du temps, réflexion portée par les voix féminines : La Maréchale qui voit s’éloigner la jeunesse et les amours qui l’accompagnent, la jeune Sophie qui porte en elle un irrépressible désir de liberté et le rôle travesti d’Octavian, qui porte l’ambiguïté du passage d’un monde à l’autre (respectivement Véronique Gens, la jeune Niamh O’Sullivan et Regula Mühlemann).

Jean-Guillaume Lebrun