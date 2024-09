Trois concerts de Thomas Adès à la Fondation Louis Vuitton

Le compositeur britannique, dont l’opéra The Exterminating Angel a fait sensation la saison dernière, est l’invité de la Fondation Louis Vuitton, où il propose trois concerts.

Suivre un compositeur dans les méandres de son inspiration a quelque chose de fascinant, plus encore lorsqu’il se fait l’interprète de ses modèles. Thomas Adès dirige ainsi du piano le Concertino de Janáček, référence indépassable pour le sens absolu, viscéral de l’expression. Chez les Hongrois Bartók ou Kurtág, il trouve ce goût du dialogue avec la musique, populaire ou savante, qu’il entretient lui-même, par exemple avec Haydn (il dirige la Symphonie n° 64), ou bien encore avec les Américains Ives, Copland ou Nancarrow. De ces diverses influences, on entendra le résultat : en première française, trois pièces de musique de chambre et Over the Sea, pour violoncelle et orchestre avec, au côté du compositeur, les quatuors Diotima et Ruisi, la mezzo Katalin Kàrolyi, le violoncelliste Nicolas Alttaedt ou encore la Deutsche Kammerphilharmonie.

Jean-Guillaume Lebrun