Avec cette recréation, Josette Baïz transmet aux jeunes interprètes du Groupe Grenade le Paradis mythique de José Montalvo et Dominique Hervieu.

Près de trente ans après sa création par José Montalvo et Dominique Hervieu, Paradis retrouve le plateau sous l’impulsion de Josette Baïz. Pièce marquante des années 1990, l’œuvre faisait dialoguer danse contemporaine, classique, hip-hop et danses du monde, dans une écriture nourrie par le collage des formes, des images et des imaginaires. Pour cette recréation, deux distributions du Groupe Grenade, composées de jeunes de 10 à 13 ans et de 13 à 16 ans, s’emparent de ce matériau. Sur scène, les interprètes évoluent aux côtés des artistes de la création originelle, présents à travers les films réalisés en 1997 et conservés dans le spectacle. Cette coexistence produit un singulier effet de perspective : les (très) jeunes danseurs d’aujourd’hui répondent à ceux d’hier, faisant de cette reprise un espace où la mémoire reste en mouvement. Une rencontre à travers le temps qui éclaire, sous un jour nouveau, la vitalité d’une œuvre devenue un jalon de l’histoire chorégraphique récente.

Agnès Izrine