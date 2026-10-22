La chorégraphe Ruth Childs et la plasticienne Cécile Bouffard se retrouvent pour se pencher sur les lubies et les dévotions qui font la trame de nos enthousiasmes collectifs.

L’une est une délicieuse chorégraphe anglo-étasunienne, l’autre une artiste plasticienne française qui créent des installations de sculptures qu’elle pense presque comme de mystérieux personnages en mouvement. Fortes de références, d’envies et de curiosités communes, elles ont créé en 2021 delicate people, une performance déambulatoire dans laquelle la première active les œuvres plastiques de la seconde. Elles se retrouvent aujourd’hui pour Such a Devoted Bunch, une pièce quadrifrontale dans laquelle le public est invité, au plus près des trois interprètes, à la cérémonie de gestes et d’objets d’une petite communauté fantasque.

Delphine Baffour