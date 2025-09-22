Sur scène, Tyreek McDole devrait tout autant nous enchanter que sur son disque paru à la veille de l’été.

C’est un concert de louanges à l’unisson qui a accompagné la sortie de son premier album chez Artwork Records : de facture faussement classique, vraiment original à bien des tournures, Open Up Your Senses rappelle les grandes heures d’un jazz vocal au masculin. On songe notamment aux swinguantes vocalises d’Eddie Jefferson et aux nuances feulées de Johnny Hartman, mais aussi aux inflexions autrement spirituelles d’Andy Bey. Trois références majuscules qui disent les qualités de cet haïtiano-américain qui a remporté notamment le concours de jazz vocal Sarah Vaughan. Un talent épatant qui du haut de ses vingt-cinq ans peut emprunter les voies du jazz innervé de soul des années 1970 comme les chemins jalonnés de chausse-trappes harmoniques.

Jacques Denis