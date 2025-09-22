La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°335
septembre 2025
Jazz / Musiques

Tyreek McDole, un chanteur de jazz à qui l’on promet le plus bel avenir

©Tyreek McDole, un chanteur de jazz à qui l’on promet le plus bel avenir. © Ebar Studio
Tyreek McDole, un chanteur de jazz à qui l’on promet le plus bel avenir. © Ebar Studio

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, New Morning

Publié le 22 septembre 2025 - N° 336

Sur scène, Tyreek McDole devrait tout autant nous enchanter que sur son disque paru à la veille de l’été.

C’est un concert de louanges à l’unisson qui a accompagné la sortie de son premier album chez Artwork Records : de facture faussement classique, vraiment original à bien des tournures, Open Up Your Senses rappelle les grandes heures d’un jazz vocal au masculin. On songe notamment aux swinguantes vocalises d’Eddie Jefferson et aux nuances feulées de Johnny Hartman, mais aussi aux inflexions autrement spirituelles d’Andy Bey. Trois références majuscules qui disent les qualités de cet haïtiano-américain qui a remporté notamment le concours de jazz vocal Sarah Vaughan. Un talent épatant qui du haut de ses vingt-cinq ans peut emprunter les voies du jazz innervé de soul des années 1970 comme les chemins jalonnés de chausse-trappes harmoniques.

Jacques Denis

 

A propos de l'événement

du lundi 13 octobre 2025 au mardi 14 octobre 2025
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Place Georges Pompidou, 78054 Saint-Quentin-en-Yvelines

à 20h30. Tél : 01 30 96 99 00.

New Morning, 7 et 9, rue des Petites Ecuries, 75010 Paris. Le 16 octobre à 21h. Tél. : 01 45 23 51 41. https://www.newmorning.com

A lire aussi sur La Terrasse

