Kristo Numpuby joue sur les mots et les notes pour honorer la mémoire de Georges Brassens
Café de la dansePublié le 22 septembre 2025 - N° 336
Kristo Numpuby célèbre l’anniversaire de Georges Brassens avec la sortie de son nouvel album, Brassens en Afrique Volume 2.
La première fois qu’on a entendu parler de ce projet, c’était à l’occasion du formidable Festival des Rares Talents, petit rendez-vous pour toutes les grands oreilles initié par le regretté Hilaire Penda. Cinq ans plus tard, le guitariste, auteur compositeur et interprète franco-camerounais Kristo Numpuby publie un nouveau volume de ses relectures en mode afro de George Brassens. « Je suis allé plus loin que prévu dans la restitution de ses chansons. Cela m’a donné envie de montrer cette facette au public qui me suit. » Les Sabots d’Hélène sont rehaussés d’effets wah-wah, tandis que certaines des dix-neuf chansons sélectionnées sont adaptées en bassa, sa langue maternelle. À la clef, un iconoclaste hommage parfaitement raccord avec l’image que l’on garde de l’anticonformiste Sétois.
Jacques Denis
A propos de l'événementKristo Numpuby
du mercredi 22 octobre 2025 au mercredi 22 octobre 2025
Café de la Danse
5 passage Louis-Philippe, 75011 Paris
à 20h00. Tél. : 01 47 00 57 59.