Kristo Numpuby célèbre l’anniversaire de Georges Brassens avec la sortie de son nouvel album, Brassens en Afrique Volume 2.

La première fois qu’on a entendu parler de ce projet, c’était à l’occasion du formidable Festival des Rares Talents, petit rendez-vous pour toutes les grands oreilles initié par le regretté Hilaire Penda. Cinq ans plus tard, le guitariste, auteur compositeur et interprète franco-camerounais Kristo Numpuby publie un nouveau volume de ses relectures en mode afro de George Brassens. « Je suis allé plus loin que prévu dans la restitution de ses chansons. Cela m’a donné envie de montrer cette facette au public qui me suit. » Les Sabots d’Hélène sont rehaussés d’effets wah-wah, tandis que certaines des dix-neuf chansons sélectionnées sont adaptées en bassa, sa langue maternelle. À la clef, un iconoclaste hommage parfaitement raccord avec l’image que l’on garde de l’anticonformiste Sétois.

Jacques Denis