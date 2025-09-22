La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°335
septembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Musiques du monde - Agenda

Kristo Numpuby joue sur les mots et les notes pour honorer la mémoire de Georges Brassens

Kristo Numpuby joue sur les mots et les notes pour honorer la mémoire de Georges Brassens - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Café de la Danse
©Kristo Numpuby joue sur les mots et les notes pour honorer la mémoire de Georges Brassens. © Alice Princet
Kristo Numpuby joue sur les mots et les notes pour honorer la mémoire de Georges Brassens. © Alice Princet

Café de la danse

Publié le 22 septembre 2025 - N° 336

Kristo Numpuby célèbre l’anniversaire de Georges Brassens avec la sortie de son nouvel album, Brassens en Afrique Volume 2.

La première fois qu’on a entendu parler de ce projet, c’était à l’occasion du formidable Festival des Rares Talents, petit rendez-vous pour toutes les grands oreilles initié par le regretté Hilaire Penda. Cinq ans plus tard, le  guitariste, auteur compositeur et interprète franco-camerounais Kristo Numpuby publie un nouveau volume de ses relectures en mode afro de George Brassens. « Je suis allé plus loin que prévu dans la restitution de ses chansons. Cela m’a donné envie de montrer cette facette au public qui me suit. » Les Sabots d’Hélène sont rehaussés d’effets wah-wah, tandis que certaines des dix-neuf chansons sélectionnées sont adaptées en bassa, sa langue maternelle. À la clef, un iconoclaste hommage parfaitement raccord avec l’image que l’on garde de l’anticonformiste Sétois.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Kristo Numpuby
du mercredi 22 octobre 2025 au mercredi 22 octobre 2025
Café de la Danse
5 passage Louis-Philippe, 75011 Paris

à 20h00. Tél. : 01 47 00 57 59.

Tous les articles Musiques du monde

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le spectacle vivant

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
41000abonnés
5015abonnés
article suivant

Tyreek McDole, un chanteur de jazz à qui l’on promet le plus bel avenir
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le spectacle vivant

S'inscrire