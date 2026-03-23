Le chœur puissant Gospel Dream transmet le meilleur du Gospel, dans des lieux sacrés de Paris. Une invitation à renouer avec les racines du genre.

Qui n’a pas rêvé de voir un groupe de Gospel sur scène, assemblée de corps et de souffles, tendus vers un seul objectif, sublimant le multiple pour gagner l’unité, dans un élan de joie fraternelle, communicative et vibrante d’émotions ? À Paris, cette expérience est devenue réalité grâce à Gospel Dream, chœur afro-américain bondissant de bonheur et savamment accompagné par des musiciens sûrs. À la cathédrale américaine, à l’église de la Madeleine ou à la Chapelle Saint-Germain-des-Près, vivez ce moment traditionnel et authentique où la résilience permet à un peuple qui a jadis souffert de transformer ses douleurs en message d’amour universel, comme un moment de grâce dans le fracas du monde. Energie, transmission et partage sont les maîtres mots de cette musique qui ne connaît pas de frontières, s’adresse aux plus petits comme aux plus grands et cherche simplement à toucher la part sensible et humaine qui nous habite tous.

Philippe Deneuve