La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°335
septembre 2025
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Jakob Bro Trio with Joey Baron & Thomas Morgan

Jakob Bro Trio with Joey Baron & Thomas Morgan - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Studio 104
©Jakob Bro Trio w/ Joey Baron & Thomas Morgan © John Rogers
Jakob Bro Trio w/ Joey Baron & Thomas Morgan © John Rogers

Studio 104

Publié le 22 septembre 2025 - N° 336

Jakob Bro, Joey Baron et Thomas Morgan forment un trio qui devrait ravir les amateurs de jazz onirique.

Ce n’est pas à proprement parler un petit jeune qui débarque à la Maison de la radio : le guitariste danois Jakob Bro a dans ses bagages plus d’une vingtaine de disques sous son nom et des kilomètres de sons pratiqués avec  bien des maîtres du genre, dont son mentor Paul Motian. Le voilà avec deux complices compères, pour un trio des plus recommandés en matière d’improvisation, pour celui qui définit sa musique ainsi : « Dans le cadre que je crée avec une mélodie, beaucoup de choses peuvent se produire. De nouvelles couches musicales s’ajoutent constamment au vocabulaire, et quand on joue, on atteint inconsciemment un nouveau territoire. » On est forcément tout ouïe, d’autant qu’en seconde partie on retrouvera le prodigieux saxophoniste Immanuel Wilkins, pas le dernier non plus à improviser.

Jacques Denis

 

A propos de l'événement

Jakob Bro Trio with Joey Baron & Thomas Morgan
du samedi 11 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025
Studio 104
116 avenue du Président Kennedy 75116 Paris

à 19h00. https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
41000abonnés
5015abonnés
article suivant

La ferveur militante de Madé Kuti
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire