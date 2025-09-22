Jakob Bro Trio with Joey Baron & Thomas Morgan

Jakob Bro, Joey Baron et Thomas Morgan forment un trio qui devrait ravir les amateurs de jazz onirique.

Ce n’est pas à proprement parler un petit jeune qui débarque à la Maison de la radio : le guitariste danois Jakob Bro a dans ses bagages plus d’une vingtaine de disques sous son nom et des kilomètres de sons pratiqués avec bien des maîtres du genre, dont son mentor Paul Motian. Le voilà avec deux complices compères, pour un trio des plus recommandés en matière d’improvisation, pour celui qui définit sa musique ainsi : « Dans le cadre que je crée avec une mélodie, beaucoup de choses peuvent se produire. De nouvelles couches musicales s’ajoutent constamment au vocabulaire, et quand on joue, on atteint inconsciemment un nouveau territoire. » On est forcément tout ouïe, d’autant qu’en seconde partie on retrouvera le prodigieux saxophoniste Immanuel Wilkins, pas le dernier non plus à improviser.

Jacques Denis