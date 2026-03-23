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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°341
mars 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Leïla Martial présente son album intitulé Jubilä 432

Leïla Martial présente son album intitulé Jubilä 432 - Critique sortie Jazz / Musiques 75011 Paris PAN PIPER
©Légende photo : Leila Martial fête la sortie de son nouvel album. © DR
Légende photo : Leila Martial fête la sortie de son nouvel album. © DR

Pan Piper

Publié le 23 mars 2026 - N° 342

La chanteuse Leïla Martial signe son retour avec un disque étonnant, intitulé Jubilä 432.

« Ce disque est une odyssée hétéroclite, élaborée à partir d’anciennes maquettes, d’extraits d’improvisations sur mes machines ou a capella, de collectages de voyages, de sons de bouche samplés, d’accessoires divers type bouteilles et boîtes à musique ainsi que d’instruments de synthèse, tout cela sur fond de Jean-Sébastien Bach et de vocalises fantasmagoriques. » C’est ainsi que la chanteuse introduit son nouvel album, Jubilä 432, qui représente à l’écouter le point d’orgue de toutes ses expériences passées. Soit un spectacle dans lequel elle se projette au-delà de la musique pour donner corps et âme à des métamorphoses intimes et clownesques, faisant dialoguer les multiples personnalités qui composent sa voix singulière.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Leïla Martial
du lundi 27 avril 2026 au mardi 28 avril 2026
PAN PIPER
Pan Piper, 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris.

à 20h. Tél. : 01 40 09 41 30.

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