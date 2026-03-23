Leïla Martial présente son album intitulé Jubilä 432

La chanteuse Leïla Martial signe son retour avec un disque étonnant, intitulé Jubilä 432.

« Ce disque est une odyssée hétéroclite, élaborée à partir d’anciennes maquettes, d’extraits d’improvisations sur mes machines ou a capella, de collectages de voyages, de sons de bouche samplés, d’accessoires divers type bouteilles et boîtes à musique ainsi que d’instruments de synthèse, tout cela sur fond de Jean-Sébastien Bach et de vocalises fantasmagoriques. » C’est ainsi que la chanteuse introduit son nouvel album, Jubilä 432, qui représente à l’écouter le point d’orgue de toutes ses expériences passées. Soit un spectacle dans lequel elle se projette au-delà de la musique pour donner corps et âme à des métamorphoses intimes et clownesques, faisant dialoguer les multiples personnalités qui composent sa voix singulière.

Jacques Denis