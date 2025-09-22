La ferveur militante de Madé Kuti

Fort d’un Afrobeat imprégné de modernité, le touche-à-tout inspiré Madé Kuti propose des textes en prise directe avec l’actualité.

Petit-fils du pionnier de l’Afrobeat Fela, fils de Fémi, Madé Kuti a choisi de tracer sa voie tout en perpétuant un héritage familial. Formé à Londres, compositeur et saxophoniste, toujours à l’affut des nouvelles tendances, il s’est forgé un son allant du jazz au rock alternatif. En 2021, il sort son premier album For(e)ward, manifeste brut où il joue de tous les instruments. Engagés, ses textes dénoncent la corruption et les violences policières. Fidèle à un message à la fois introspectif et radical, cet artiste en constante évolution a sorti un nouvel album en juillet où il analyse un monde marqué par les inégalités et donne sa version du bonheur – Where does happiness come from ?. Totalement immergé dans la puissance du live, Madé Kuti livre un groove personnel qui a déjà conquis l’Afrique, porté par une voix limpide et grave, qui s’imposera bientôt dans la capitale.

Philippe Deneuve