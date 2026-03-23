Kyle Eastwood, fils de l’acteur légendaire, honore toutes les musiques de son père, à la manière d’un travelling musical débordant de reconnaissance.

On pourrait dire de lui « C’est son père tout craché !». Non seulement Kyle Eastwood partage le charme félin de son illustre papa mais aussi un goût immodéré pour la musique et le cinéma. Clint Eastwood, en sa qualité de réalisateur, avait déjà signé « Bird » sur le jazzman Charlie Parker, l’une des grandes passions de sa vie. Par ailleurs, il avait écrit pour la chanteuse Diana Krall « Why should I Care ? », figurant dans la bande originale de son film « Jugé coupable ». Kyle, de son côté, a appris la contrebasse très tôt et est devenu, aujourd’hui, un instrumentiste de renom.

La galaxie Eastwood mise à l’honneur

Si le fils a étudié le cinéma et fait l’expérience du métier d’acteur dans sa jeunesse, il s’est distingué en choisissant la pratique du jazz sous toutes ses formes. Aimant autant les quintets qui swinguent que les orchestrations veloutées, il a enregistré « Eastwood Symphonic » sous la baguette complice de Gast Waltzing dirigeant un grand orchestre. Après un disque remarqué en 2019, « Cinematic », où Kyle s’aventurait déjà sur les B.O. de son père, il s’y consacre pleinement aujourd’hui, reprenant tous les thèmes phare de la carrière de Clint. Ces dernières années, Kyle Eastwood a signé plusieurs thèmes de « Mystic River », « Million Dollar Baby » à « Gran Torino ». Ajoutons les B.O. de « L’inspecteur Harry » de Lalo Schifrin ou « Le bon, la brute et le truand » d’Ennio Morricone et c’est toute la galaxie Eastwood qui sera mise à l’honneur, pour la plus grande joie d’un public de cinéphiles éclairés.

Philippe Deneuve