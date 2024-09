Trois concerts symphoniques avec le Chœur de Radio France

Le Chœur de Radio France est à l’affiche de deux grandes fresques symphoniques avec le National et d’un programme XXème siècle avec le Philharmonique dirigé par Barbara Hannigan.

Poussant dans ses retranchements le tropisme symphonique initié par Beethoven, le Concerto pour piano de Busoni, le plus vaste du répertoire avec plus de soixante-dix minutes de musique, est une fresque en cinq mouvements qui s’achève par un chœur sur des incantations tirées du drame en vers Aladdin d’Oehlenschläger. Kirill Gerstein, l’un des quelques solistes qui osent affronter aujourd’hui cet hybride aux confins de l’oratorio, le joue sous la baguette de Sakari Oramo. Deux semaines plus tard, Lionel Sow prend le relai de Guillemette Daboval à la tête du Chœur de Radio France aux côtés du directeur musical de l’Orchestre national de France, Cristian Macelaru, dans un autre monument qui brouille les frontières entre les genres. Une dizaine d’années avant Busoni, la Symphonie n°2 de Mahler renouvelle le cheminement romantique tendu vers la lumière, couronné par une résurrection irradiante, avec chœur et deux solistes, qui donne son titre à la partition.

Stravinski et Ligeti

Avec le Philharmonique, Barbara Hannigan met en regard Ligeti et Stravinski – avec le Chœur préparé par Guillemette Daboval. Avec les halos micropolyphoniques de Lontano et les polyrythmies de Clock and Clouds, le compositeur hongrois explore des effets hypnotiques à l’heure des débuts du minimalisme américain. Quant aux Symphonie en trois mouvements et Symphonie de psaumes du maître russe, elles sont un autre exemple d’affranchissement des canons formels, la première avec piano, harpe et trombone concertants, et des accents jazz, la seconde par une écriture calquée sur des Psaumes.

Gilles Charlassier