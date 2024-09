Sous la baguette de son directeur musical, Case Scaglione, l’Orchestre national d’Île-de-France fait se répondre trois expressions romantiques de la nature : Wagner, Dvorak et Strohl.

À la fin du deuxième acte de Siegfried, quand le héros de Wagner a vaincu le dragon Fafner, le chant d’un oiseau l’initie aux murmures de la forêt, qui le conduiront au rocher de Brunnhilde où son héroïsme s’éveillera à l’amour. Cette inspiration pastorale, devenue un morceau de concert aux chatoiements quasi chambristes, se retrouve dans le mouvement lent du Concerto pour violoncelle de Dvorak, respirant les paysages de la Bohème natale du maître tchèque, et confié ici au Britannique Steven Isserlis. Née en 1865 et morte en 1941, admirée par Saint-Saëns, d’Indy et Fauré, Rita Strohl est tombée dans l’oubli. Pour la plupart restées à l’état de manuscrits non édités, ses œuvres commencent à être redécouvertes – grâce entre autres à Héloïse Luzzati et La Boîte à Pépites – et révèlent un génie puissant et singulier. En témoignent Les Cygnes et la Symphonie de la forêt, deux œuvres qui affirment un panthéisme parfois ésotérique, marquées par la rudesse des landes de la Bretagne natale de la compositrice.

Gilles Charlassier