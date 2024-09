Le Jardin d’Afrique de Benjamin Attahir

Benjamin Attahir signe un opéra comme un trait d’union, un geste d’humanité à destination des migrants.

La musique de Benjamin Attahir (né en 1989) ouvre souvent des espaces inattendus. Son Stabat Mater, par exemple, créé l’an dernier à Radio France, est nourri de toute une tradition de mise en musique mais restitue le texte d’une manière toute personnelle où l’impression dépasse le mot, où les langages même les plus hétérogènes parviennent à dialoguer. Il reconnaît le rapport à l’Orient et à la musique orientale comme « une pierre angulaire dans [s]on écriture ». Auteur déjà de nombreux opéras et pièce vocale, Benjamin Attahir se trouve avec Le Jardin d’Afrique, évocation d’une Méditerranée devenue cimetière pour les migrants qui tentent de la traverser, au cœur topographique de son propre espace musical. L’ouvrage, pour trois chanteurs et neuf instrumentistes (l’ensemble Les Illuminations), s’inspire du lieu de mémoire pour ces inconnus rejetés par la mer, bâti sur la côte tunisienne par l’artiste Rachid Koraïchi.

Jean-Guillaume Lebrun