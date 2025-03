L’humour vocal de l’Ensemble De Caelis

Laurence Brisset et les chanteuses de son Ensemble De Caelis font dialoguer les jeux vocaux des motets du XIIIème siècle avec les expérimentations ludiques contemporaines.

Généralement associé à la liturgie, le motet est pourtant, dès ses débuts au XIIIème siècle, également développé dans le répertoire profane où il peut se faire satirique, comme dans le Roman de Fauvel. Avec Laurence Brisset et son collectif vocal féminin De Caelis, l’invention expressive des premiers avatars, anonymes, de cette forme polyphonique au plus proche des ressources du texte, trouve un écho dans les explorations contemporaines de l’humour musical autour du langage. L’écriture aléatoire de John Cage, la combinatoire phonétique de Georges Aperghis qui va jusqu’à façonner une langue imaginaire, et la théâtralité des partitions lexicales de Jacques Rebotier sont emmêlées avec la cocasserie absurde et métaphysique de la poésie de Ghérasim Luca, dans une mise en miroir aussi amusante que surprenante de répertoires méconnus.

Gilles Charlassier