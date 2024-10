L’excellent ensemble Il Caravaggio joue, en version concert, le premier opéra de Mozart.

Camille Delaforge, cheffe et claveciniste, fondatrice du jeune ensemble Il Caravaggio, s’est rapidement fait une belle place sur la scène baroque, par exemple avec la résurrection remarquée des Génies de Mademoiselle Duval, recréés et enregistrés à Versailles l’an dernier. En résidence au Festival baroque de Pontoise, elle y avait monté Le Devoir du Premier Commandement, premier opéra d’un Mozart de onze ans – et en avait fait le socle d’actions pédagogiques en direction d’enfants guère plus âgé que le compositeur. Mais cette œuvre d’édification voulue par le Prince-archevêque de Salzbourg – dont les deux autres actes écrits par Michael Haydn et Anton Cajetan Adlgasser ont été perdus – a aussi des qualités musicales : elle montre le compositeur dramatique en devenir.

Jean-Guillaume Lebrun