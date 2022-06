Toxique de Françoise Sagan, portée par la comédienne Christine Culerier

La comédienne Christine Culerier, passionnée par l’œuvre de Françoise Sagan, est à l’initiative de ce seule en scène dont elle est l’interprète. Elle porte au plateau Toxique, ce journal encore méconnu de l’auteure de Bonjour tristesse.

« Depuis dix ans je suis immergée dans l’œuvre de Sagan. Elle m’est familière. Elle est entrée dans ma vie et ne me quitte plus. Pourquoi avoir choisi Toxique ? Il s’agit pour moi – parce qu’elles résonnent ô combien – de reprendre à mon compte ces paroles de Sagan : “Il n’y a pas d’âge pour réapprendre à vivre“ ». Ce journal, Françoise Sagan l’a tenu en cure de désintoxication à un dérivé de morphine, administré pendant trois mois pour qu’elle puisse faire face aux douleurs des blessures occasionnées par un terrible accident de voiture. Soutenue dans son projet par Michèle Ruivo, qui en signe l’adaptation, et la metteuse en scène Cécile Camp, à qui elle a demandé de « jeter un regard neuf sur son interprétation », la comédienne Christine Culerier est accompagnée sur scène par le musicien et compositeur Victor Paimblanc.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens