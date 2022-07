S’assurer de ses propres murmures : le plaisir d’une relation humaine… tout en rythmes ! Par Julien Clément et Pierre Pollet

Un titre mystérieusement doux, qui cache d’intenses pétillements entre deux hommes virtuoses du rythme.

Il y a comme une évidence dans la relation entre Julien Clément, jongleur et cofondateur du Collectif Petit Travers, et Pierre Pollet, batteur. Dès l’installation du public, ça se masse, ça s’encourage, tous deux semblent attendre avec délectation le moment de la rencontre devant le public, comme un temps de récréation commune. On entre dans leur jeu comme dans leur salon, habillé de tapis persans, d’un luminaire tamisé et d’une table basse qui accueille déjà leur premier duo : il se déploie dans la simplicité d’une percussion à deux mains et d’un jonglage à une balle, qui vire au jeu de pieds qu’envierait tout footballeur qui se respecte. Les balles deviennent grelots, la batterie sonne vers l’Afrique, vire à la bossa, combine les tempos pourvu qu’ils emmènent le jongleur dans une danse vivante et vibrante.

Complicité et harmonie

Que ce soit avec de longues baguettes, qui prolongent le corps de Julien Clément comme le font les baguettes du batteur, ou en cascades de balles qui épousent de longues verticales, tout est prétexte à faire ressortir une musicalité et des matières communes. Les correspondances de gestes entre eux sont subtiles, l’écoute est intense et les forces en jeu sont mesurées avec grande justesse. Au fil de leurs taquineries, qui emportent les sourires du public conscient de la performance, ressortent de belles valeurs humaines : une complicité non feinte, doublée d’une harmonie délicate qui font beaucoup de bien.

Nathalie Yokel