Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, directeurs de Viadanse, CCN de Belfort, s’emparent de l’œuvre d’Édouard Glissant pour créer Tout-Moun.

Pourquoi vous emparer de la pensée d’Édouard Glissant dans votre prochaine création ?

Éric Lamoureux : Nous fréquentons cet auteur depuis plus d’une quinzaine d’années. Sa pensée nous a interpelés très tôt car elle est liée à ce que nous incarnons Héla et moi. Nous sommes une vraie « identité-relation » dans notre collaboration indéfectible, dans l’imbrication de nos deux imaginaires. Nous avions à l’époque présenté une création qui déjà s’inscrivait en résonnance avec son œuvre. Mais aujourd’hui, après plus de trente ans de trajet, nous nous sentons plus mûrs pour aborder la complexité de cette pensée que nous affirmons être toujours opérationnelle pour saisir les chocs, les avancées que nous vivons, mais aussi les dangers de repli identitaire de ce monde.

Héla Fattoumi : Édouard Glissant est un auteur absolument nécessaire et encore trop méconnu. Il était important pour nous de remettre sa pensée à l’avant-scène, de la partager, de la faire découvrir. C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans cette création que nous avons intitulée Tout-Moun, un terme créole qui signifie « tout un chacun », « tout le monde », en écho à son « Tout-monde ».

« Nous cherchons une puissance de cohésion tout en travaillant la mise en dialogue de diversités. »

Comment la créolisation d’Édouard Glissant se traduit-elle sur le plateau ?

E.L. : Nous avons convoqué une équipe d’interprètes qui viennent d’horizons culturels et chorégraphiques très divers. Nous veillons toujours avec Héla à constituer le groupe qui nous accompagne comme un bloc de singularités. Nous cherchons une puissance de cohésion tout en travaillant la mise en dialogue de diversités. Diversité est un mot que tout le monde utilise aujourd’hui et qui finit par perdre son sens. Édouard Glissant la renomme « puissance de la dissemblance comme facteur d’élargissement et d’enrichissement de l’imaginaire ». C’est très pertinent par rapport à notre travail.

H.F. : Édouard Glissant est aussi présent dans Tout-Moun par sa voix, nous avons eu l’autorisation d’utiliser des extraits de sa parole publique. On l’entend dire qu’il faut absolument préserver toutes les langues du monde. C’est une notion très importante qui apparait dans cette pièce. Nous avons travaillé avec les danseurs sur les rythmes, les sonorités des langues maternelles de chacun. Leurs musicalités viennent nourrir la danse. C’est la première fois que nous abordons un travail sur la voix et c’est passionnant.

Propos recueillis par Delphine Baffour