« Silver Rosa » de Yuval Pick : une danse collective et puissante

Le chorégraphe au style intense et percutant Yuval Pick imagine un collectif nourri de parcours, âges et corporéités divers.

Ce sont dix danseurs d’âges et d’horizons variés, qui inventent une danse en commun, soit une manière de se relier les uns aux autres, d’abattre les frontières. Comme pour faire un pied de nez au ballet classique, qui prône une standardisation des corps et des parcours, mais aussi à un académisme contemporain qui produit les mêmes formes de mimétisme, Yuval Pick imagine, avec Silver Rosa, une utopie collective sur scène. Le directeur du Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape tente de créer un en commun fertile, riche de multiples parcours, gestes et existences, comme un remède pour relier ce qui dans notre monde actuel divise. Le chorégraphe d’origine israélienne met sa danse émotive et puissante au service de ce projet fédérateur.

Belinda Mathieu