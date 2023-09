La 20ème Biennale de la danse de Lyon s’ouvre de manière resplendissante avec Mycelium, une merveille organique et minimaliste créée par Cristos Papadopoulos pour le Ballet de l’Opéra de Lyon.

De pièce en pièce, Cristos Papadopoulos tire son inspiration des mouvements et interactions qui régissent le vivant, puisant dans la beauté et la complexité d’une nature qu’il n’a cessé d’explorer enfant. Après les murmurations d’oiseaux dans Ion ou la dérive d’un iceberg avec Larsen C, il s’intéresse aujourd’hui dans une nouvelle création éponyme au mycélium, ce réseau de racines qui relie les champignons entre eux et ressemble à des coraux. Développant une danse minimaliste – puisqu’elle se déploie par répétition et accumulation d’infimes variations – fascinante et subtile, il nous entraîne dans un monde où chacun semble être la cellule identique et pourtant différente d’un même organisme mouvant.

Une troupe d’excellence

Un déhanché qui fait plier les genoux et onduler les bras, un visage qui reste presque toujours face public malgré les rotations du corps, tel sont les leitmotivs de Mycelium. Un, puis deux, puis trois, puis vingt danseurs et danseuses s’emparent de la scène et créent de ces simples gestes des images qui émeuvent, hypnotisent, troublent nos perceptions. Ils glissent si bien au sol que l’on se demande parfois lesquels se déplacent et lequel est à l’arrêt. Selon les tonalités de la remarquable partition de Coti K. et d’imperceptibles fluctuations de leurs gestes, leur masse est tantôt menaçante, tantôt entraînante, tantôt purement organique. Dans un ultime tableau, ils s’organisent en vagues et nos yeux charmés croient redécouvrir des tentacules d’anémones de mer ou des algues battues par les flots. Dans cette pièce où la chorégraphie se construit en parfaite symbiose avec la musique et les superbes lumières d’Eliza Alexandropopoulou, le Ballet de l’Opéra de Lyon prouve une nouvelle fois, par sa parfaite maîtrise d’une écriture qui demande une concentration et un engagement inouïs, son excellence.

Delphine Baffour